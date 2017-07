publié le 11/07/2017 à 13:37

Le monde fait actuellement face à un "anéantissement biologique, une "sixième extinction" massive de sa faune. C'est ce que révèle une étude publiée lundi dans les Proceedings of the National Academy of Science, par des chercheurs mexicains et américains. En un siècle, 200 espèces ont disparu. Des animaux qui se portaient bien il y a vingt ans sont aujourd'hui en train de disparaître. Il ne reste par exemple actuellement que 35 000 lions à l'état sauvage dans le monde et 80 000 orangs-outans à Bornéo. Responsables de cette hécatombe : l'activité humaine qui détruit l'habitat des animaux mais aussi la surexploitaiton des espèces avec la chasse et le braconnage.



En 2015, Gerardo Ceballos et Paul Ehrlich avaient déjà tiré la sonnette d'alarme en publiant une étude dans la revue Science Advances qui faisait état d'une extinction de masse de la faune. Selon eux, les disparitions d'espèces ont été multipliées par 100 depuis une centaine d'années. Du jamais-vu depuis l'extinction des dinosaures, il y a quelque 66 millions d'années. Les chercheurs estiment qu'ils nous restent une trentaine d'années pour agir, après, il sera trop tard.

À écouter également dans ce journal :

- Paris veut les Jeux olympiques en 2024. Paris a passé son grand oral à Lausanne en Suisse ce mardi 11 juillet. Trois quarts d'heure de présentation officielle pour la France. Tony Estanguet en a été le chef d'orchestre. Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place, y croit. "La France est prête pour 2024", a-t-il assuré.

- La Défense va se serrer la ceinture. 850 millions d'euros à économiser. C'est le ministère le plus touché par les restrictions de budget. Gérald Darmanin a annoncé hier des économies, avec un objectif de 4,5 milliards d'euros avant la fin de l'année.



- La maison du porte-parole du gouvernement Christophe Castaner a été taguée dans la nuit du lundi 10 au mardi 11 juillet, à Forcalquier, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Selon les gendarmes, un ou plusieurs individus ont inscrit "Castaner nous aussi on va te vacciner, fais attention", sur le mur d'enceinte de sa maison.



- Opération de déminage d'envergure au Touquet (Pas-de-Calais). Les touristes ont été privés de plage ce matin. Pour cause, six pieux Rommel, engins explosifs de la Seconde Guerre mondiale, ont été découverts sur la plage. 360 kilos d'explosifs. Il aura fallu une matinée aux démineurs pour venir à bout de ces obus.



- 11 000 policiers et gendarmes mobilisés dans la capitale dès le 13 juillet. C'est 200 à 300 policiers de plus que l'année dernière. Le défilé du 14 juillet sera plus sécurisé que jamais alors que Donald Trump assistera au spectacle cette année. Toute la zone des Champs-Élysées sera bouclée.



- Le succès des cars Macron. Le marché a été libéralisé il y a deux ans. 770 000 passagers les avaient déjà utilisé en six mois. Le trafic ne cesse de monter. 6 millions de voyageurs les ont emprunté l'an dernier. La fréquentation a bondi de 25% de déplacements par trimestre.



- Cinq fruits et légumes par jour. C'est la recommandation pour la santé, mais seul un quart des Français la respecte selon une enquête du Credoc.



- 10e étape du Tour de France ce mardi entre Périgueux et Bergerac en Dordogne. 178 kilomètres sans grosse difficulté pour les coureurs, c'est principalement du plat.