Les différents épisodes de pollution à Paris et dans certaines autres villes françaises ont réveillé les consciences. Le nombre de commandes de vignettes antipollution a largement augmenté au cours des dernières semaines pour atteindre près d’un million selon une information révélée par RTL ce jeudi 29 décembre. Fin novembre, seulement 10.000 personnes en France avaient leur vignette. Le ministère de l'Écologie totalise désormais 950.000 demandes (700.000 particuliers et 250.000 entreprises), surtout en Île-de-France et en Rhône-Alpes.



Trois villes sont concernées par ces vignettes : Paris, Grenoble et Lyon. Dans la capitale, toutes les voitures d'avant 1997 et les deux-roues d'avant 1999 seront interdits du lundi au vendredi de 8h à 20h. A Grenoble, seront concernées plutôt les camionnettes d'avant 1997 et de certains poids lourds. Pour commander votre vignette, il suffit de se rendre sur le site certificat-air.gouv. On peut aussi aller la demander à la préfecture. Son prix : 4,18 euros. Si vous devez circulez dans ces villes, dans un premier temps, il n'y aura pas d'amende pendant quelques semaines.

- Jacqueline Sauvage a obtenu la grâce totale du président François Hollande. Cette femme, qui avait été condamnée à dix ans de prison pour le meurtre de son mari violent, a quitté mercredi la maison d’arrêt de Réau en Seine-et-Marne.



- Les expertises psychiatriques sur l'auteur présumé du triple meurtre de la Drôme vont prendre plusieurs mois. Il s'agit de déterminer si le jeune homme de 23 ans était responsable de ses actes et s'il peut être jugé. La famille du couple Philibert, tué dans le village de Montvendre, redoute que l'irresponsabilité pénale soit prononcée et qu'il échappe à un procès.



- Plusieurs semaines après le démantèlement du camp de migrants de Calais, des mineurs isolés ont quitté les centres d’accueil pour retourner vers Calais et tenter à nouveau de passer en Grande-Bretagne. C’est ce qu’ont constaté des associations dans l’Ariège.



- Dans une vidéo diffusée sur Facebook, Michel Polnareff revient sur la polémique entourant son embolie pulmonaire et remercie ses fans de l'avoir soutenu. "Je me sens encore assez fatigué, mais hors de danger", insiste le chanteur.



- Quelques heures seulement après sa fille Carrie Fisher, l’actrice Debbie Reynolds est décédée mercredi d’une crise cardiaque à 84 ans. Elle était devenue célèbre grâce à son rôle dans Chantons sous la pluie.