publié le 16/11/2017

Emmanuel Macron a prononcé un discours mercredi à Bonn, lors de la COP23, lançant notamment que "le seuil de l'irréversible a été franchi". Ce message s'adresse notamment aux États-Unis, alors que Donald Trump a retiré son pays de l'Accord de Paris sur le climat. Des Américains ont fait le déplacement en Allemagne, où ils ont installé de grands stands. Ce sont des maires de grandes villes, des chefs d'entreprise et des citoyens qui soutiennent les engagements des autres nations.



"Cette année, nous avons eu un nombre historique de cyclones, nous savons que le changement climatique existe, mais Trump ne nous représente pas", clame une Américaine, dont la maison a été ravagée par un cyclone. La délégation officielle de la Maison-Blanche se montre très discrète à Bonn. Dans une intervention, elle a indiqué que les énergies fossiles restaient importantes. Elle a été copieusement sifflée.

- INTERNATIONAL - Emmanuel Macron a invité Saad Hariri, Premier ministre démissionnaire du Liban, à venir en France : "Je me suis entretenu avec Mohamed ben Salmane, le prince héritier saoudien, et Saad Hariri. Je l'ai invité en France quelques jours avec sa famille, c'est un geste d'amitié, pour un retour au calme et à la sérénité."



- ART - Un tableau de Léonard de Vinci a été adjugé mercredi 450,3 millions de dollars lors d'enchères chez Christie's à New York, pulvérisant le record de la toile la plus chère du monde. Salvator Mundi a laissé loin derrière Les Femmes d'Alger (version 0), de Pablo Picasso, vendu 179,4 millions de dollars en 2015.



- SOCIÉTÉ - Les démarches administratives sur le site ants.gouv.fr connaissent quelques ratés après son lancement. "C'est difficile à trouver, mal expliqué, c'est du temps perdu. C'était censé faciliter les démarches, mais ce n'est pas le cas", regrette une femme à la recherche d'une carte grise.



- SPORTS - La France a obtenu mercredi l'organisation de la Coupe du monde de rugby en 2023. La candidature française a rassemblé plus de suffrages que l'Afrique du Sud et l'Irlande.