Le journal de 12h30 : des perturbateurs endocriniens décelés sur des écologistes

publié le 23/02/2017 à 13:19

José Bové, Yannick Jadot, Nicolas Hulot, Delphine Batho.. Toutes ces personnalités issues du monde de l'écologie ont un point commun : un "cocktail important de nombreux perturbateurs endocriniens" a été trouvé sur eux. "Les cheveux des [sept] personnalités testées renferment un cocktail important de nombreux perturbateurs endocriniens (de 36 à 68 par personne) bien que quatre familles de substances chimiques seulement aient été recherchées", souligne Générations Futures dans son rapport rendu public jeudi 23 février.



L'association a aussi fait analyser les cheveux de la présidente du WWF et navigatrice Isabelle Autissier, du photographe Yann Arthus-Bertrand, ou encore de la documentariste Marie-Monique Robin. Les quantités de perturbateurs endocriniens retrouvées sont 17,5 fois plus élevées chez la personne la plus contaminée (Isabelle Autissier) que chez la moins contaminée (Delphine Batho), "ce qui montre clairement que l'exposition des personnes n'est pas uniforme, mais varie considérablement en fonction de l'environnement dans lequel elles évoluent et ont évolué", ajoute l'ONG.

À écouter également dans ce journal :

- Violences policières : une dizaine des lycées sont bloqués, ce jeudi matin à Paris, et une quinzaine au total perturbés par des jeunes manifestant contre les violences policières après l'affaire Théo. Place de la Nation, où se déroule le rassemblement, les forces de l'ordre ont été victimes de jets de projectiles et une dizaine de vitrines ont été brisées.

- Front national : Marine Le Pen s'étonne de la très forte activité judiciaire à quelques semaines du premier tour de l'élection présidentielle. Après François Fillon, la frontiste est à son tour gênée par une affaire d'assistants parlementaires. Sa chef de cabinet a été mise en examen mercredi 22 février dans l'enquête sur des soupçons d'emplois fictifs au Parlement européen.



- Présidentielle 2017 : après avoir annoncé leur alliance, Emmanuel Macron et François Bayrou se retrouvent jeudi en fin d'après-midi pour concrétiser ce pacte au centre et tenter de créer une dynamique, à la veille de la présentation du cadrage budgétaire du programme Macron.



- Pédophilie : le ministère de l'Éducation nationale a procédé l'an dernier à 30 radiations liées à des cas de pédophilie ou pédopornographie, après 27 cas en 2015, a annoncé jeudi l'institution, qui emploie plus de 850.000 agents exerçant auprès de mineurs.



- Irak : les forces armées irakiennes sont entrées jeudi dans l'aéroport désaffecté de Mossoul, où elles combattent les jihadistes qui défendent les derniers quartiers sous leur contrôle dans la deuxième ville d'Irak.



- Météo : trois départements du nord de la France ont été placés en vigilance orange pour vents violents. Les départements concernés sont le Pas-de-Calais, le Nord et la Somme. Le début de l'événement est prévu pour jeudi à partir de 10h00 et la fin jeudi à 20h00.