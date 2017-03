Équinoxe de printemps : l'hiver s'est terminé lundi 20 mars 2017

publié le 20/03/2017 à 14:01

Vous avez peut-être été surpris de découvrir le doodle de Google dédié au premier jour du printemps, ce lundi 20 mars. Et pour cause, cela fait des années que l'on vous répète : le printemps, c'est le 21 mars. Mais cette année, comme l'année dernière, c'est différent. Cette année, l'hiver se termine plus tôt. On ne vous a pas menti, mais il faut bien reconnaître que notre calendrier grégorien ne coïncide pas toujours avec la réalité astronomique. C'est pourquoi le printemps arrive le 20 mars, en 2017. Très exactement à 5 heures, 30 minutes et 12 secondes, heure française.



L'explication vient de la planète Terre. Déjà, parce que son orbite n'est pas parfaitement circulaire, et donc la durée de nos saisons est inégale. Ensuite, parce qu'elle ne fait pas le tour du soleil en 365 jours mais en 365,2422 jours. Résultat : le moment où le soleil traverse le plan de l'équateur terrestre - et où le temps d'ensoleillement augmente dans l'hémisphère Nord - ne tombe pas toujours un 21 mars. À en croire l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris, ce sera même très rare durant tout le XXIe siècle.

L'Institut a en effet dressé un tableau recensant les équinoxes passés et ceux à venir. Ses calculs remettent en cause toutes nos certitudes, puisqu'au XXIe siècle, il n'y aura que deux équinoxes un 21 mars : ceux de 2003 et 2007 qui sont déjà passés. En revanche, nous connaîtrons un total de 78 équinoxes le 20 mars et même 20 passages au printemps dès le 19 mars - même si le premier d'entre eux aura lieu en 2044. Il va falloir s'y habituer.

Les météorologues ne seront pas trop déboussolés puisque pour eux, le printemps commence dès le 1er mars. Comme l'explique Météo France : "Les saisons astronomiques ou calendaires débutent avec les équinoxes (printemps et automne) et les solstices (été et hiver). En météorologie, elles débutent plus tôt et correspondent à des périodes de trois mois pleins." Pas la peine de s'offusquer, "définir le passage de l'hiver au printemps est une affaire de convention" relativise le service de météorologie. Et puis voir l'hiver se terminer plus tôt, ce n'est pas vraiment une mauvaise nouvelle.