Comment la science a créé deux variétés inédites de tomates

publié le 08/07/2017 à 08:27

Elles n'ont pas encore de noms. Deux nouvelles variétés de tomates issues des travaux de l'Institut national de la recherche agronomique ont été présentées vendredi 7 juillet à Paris. Invité de RTL à cette occasion, René Damidaux, ingénieur de recherche, décrit le profil de ces légumes d'un nouveau genre. "Ce sont des tomates rouges, rondes, légèrement côtelées, très fermes, très fondantes à l'intérieur, très goûteuses."



Un portrait parfois aux antipodes des variétés vendues sur les marchés français. Les lieux de production très éloignés seraient la principale cause de cette mauvaise qualité, selon René Damidaux. "Ça peut être en Espagne, au Maroc, en Belgique... Il faut les transporter. Souvent, elles sont ramassées alors qu'elles ne sont pas mures, on dit qu'elles sont ramassées au stade tournant, c'est-à-dire qu'elles vont continuer à rougir naturellement au cours du transport et du stockage."

Les tomates créées par l'Inra, dont "quelques tonnes" seront vendues dès cette année, sont donc cueillies rouges et ne doivent pas être stockées au froid. "Elles ont été faites pour être stockées à température ambiante. Au bout d'une semaine, on regarde comment elles ont évolué, si elles sont molles, si elles ont flétries, si elles se sont abîmées. On a gardé que celles qui se conservaient très bien." Et de conclure : "Maintenant, la balle est dans le camp des sélectionneurs privés. C'est à eux de reprendre cette idée et de la développer."