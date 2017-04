publié le 22/04/2017 à 11:27

À l'occasion de la Journée de la Terre, le projet Bas les Pailles veut se faire entendre. Ce mouvement, composé de quatre amies engagées pour l'avenir de la planète, vient de lancer sa pétition sur le site change.org. Une initiative qui permet notamment à Mounia El Kotni, Yasmine El Kotni, Johanna Niedzialkowski et Chita Chraïbi d'interpeller les onze candidats à l'élection présidentielle.



L'objectif est clair : obtenir l'interdiction de la commercialisation des pailles en plastique d'ici 2018 pour protéger les océans. Une nécessité pour ces quatre femmes qui rappellent que d'ici 2050, il y aura plus de plastique que de poisson dans les océans. "Pour siroter son jus de fruit ou son cocktail, la paille est devenue une vieille habitude bien plus qu’une nécessité. À tel point qu'aux États-Unis, chaque jour 500 millions de pailles sont consommées - assez pour faire deux fois et demi le tour de la planète", rappellent-elles sur leur site.



8 millions de tonnes de plastique chaque année

Une habitude aux conséquences dramatiques pour la planète. "Les pailles en plastique jetables, à utilisation unique, ne disparaissent pas dans la nature. Leur petite taille les rendant difficilement recyclables, elles font partie des 8 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans chaque année - soit l’équivalent d’une benne à ordures de plastique déchargées chaque minute", explique le mouvement Bas les Pailles. Ces petits objets viennent grossir le 7e continent et sont avalés par les animaux qui le confondent avec de la nourriture. Des fragments de plastique qui terminent bien souvent dans nos propres assiettes.



Pourtant des alternatives existent avec les pailles en bambou, en inox ou en carton. Le mouvement sera-t-il entendu ? Membre de la campagne des Nations Unies #OcéansPropres, la France s'est engagée à devenir "une nation de l'excellence environnementale". Alors que les gobelets, verres, assiettes jetables en plastique ou encore cotons-tiges seront interdits d'ici 2020, les pailles pourraient bien être la prochaine lutte...