publié le 22/05/2018 à 14:53

Ça deviendrait presque une habitude. À Seignelay, commune de 1.600 âmes située tout près d'Auxerre dans l'Yonne, les habitants sont plutôt du genre généreux. La règle s'est vérifiée une fois encore il y a quelques semaines, lorsque l'édile, Thierry Corniot reçoit un appel d'une notaire qui l'informe qu'une de ses administrées décédée en décembre lègue au village la somme de 500.000 euros, rapporte France Bleu.



Micheline Michot, veuve et sans héritier direct, a vécu toute sa vie à Seignelay. Elle avait déjà fait don de sa demeure lorsqu'elle était partie en maison de retraite. Mais la somme colossale du leg en a surpris plus d'un dans le village, à commencer par le maire. "Jamais on s'imaginait que des gens qui avaient vécu si modestement et si simplement avaient une somme aussi importante qu'ils souhaitaient léguer à la commune", a réagi Thierry Corniot auprès de nos confrères.

Un don de 100.000 euros recueilli en 2007

Et c'est loin d'être la première fois que la petite ville fait face à de généreux donateurs. En 20 ans, elle a ainsi recueilli 3 dons de plusieurs centaines de milliers d'euros. Dernier leg en date, un don de 100.000 euros laissé par un habitant en 2007.

Mais à quoi va servir l'argent de Micheline Michot ? Ces 500.000 euros, qui seront directement alloués aux caisse de la commune représentent un vrai bol d'air pour l'équipe municipale. "Je peux vous dire que mon adjointe aux finances elle a pu faire plus facilement le budget de cette année que ceux des années d'avant !", confie l'édile dans un sourire.

Un dernier hommage rendu à la généreuse donatrice

Concrètement, une partie du don va servir à "la construction d'un lotissement d'une douzaine de maisons, qui va permettre d'agrandir un peu la population de Seignelay, et de pérenniser les écoles", affirme Thierry Corniot, qui rappelle le souhait de la nonagénaire de voir "une nouvelle génération s'installer" dans la commune. Une rue de ce futur lotissement devrait d'ailleurs porter son nom, en signe d'hommage. Un autre projet pourra voir le jour grâce à la donation de Micheline Michot : la rénovation de la piscine municipale.