publié le 27/04/2017 à 10:53

C'est l'un des temps forts de cette campagne de l'entre-deux tours. Mercredi 26 avril, à quelques minutes d'intervalle, Marine Le Pen puis Emmanuel Macron se sont rendus auprès des salariés de l'usine Whirlpool à Amiens, promise à la fermeture. Alors que la candidate du Front national s'autorisait des selfies, celui du mouvement "En marche !" recevait un accueil bien plus houleux. Il a néanmoins réussi à dialoguer avec les salariés, mais a été interpellé sur place par le journaliste-documentariste et candidat aux législatives François Ruffin, qui l'avait déjà fait sur le plateau de L'émission politique sur France 2 le 6 avril dernier. Il lui avait reproché son "manque de soutien" à l'égard des ouvriers du site d'Amiens.



"C'est mon adversaire préféré", lance François Ruffin sur RTL. "On est dans une situation particulière. Ça fait trois mois que la décision a été prise de fermer l'usine, et Emmanuel Macron, qui est originaire d'ici n'est jamais venu, mais en plus il n'y a pas eu un seul communiqué de son mouvement "En marche !" sur Whirlpool. Il n'a pas prononcé le nom de l'usine en trois mois de campagne", fustige le réalisateur de Merci patron !. Même si François Ruffin salue "le courage" du candidat, "il a trois mois de retard", martèle-t-il, justifiant l'accueil "mouvementé" reçu par Emmanuel Macron.

"Lui, il parle de l'Europe avec de jolis mots, mais concrètement, les salariés de l'usine d'Amiens voient ce que c'est que le libre-échange, et ils sont sacrifiés. Quand on a connu Goodyear, quand il y a eu Continental juste à côté, on a bien du mal à entendre que cette mondialisation soit heureuse", explique François Ruffin, qui lui, propose de sanctionner l'entreprise en interdisant les produits Whirlpool sur le territoire français.

Soutenu par La France insoumise aux prochaines législatives, François Ruffin pense qu'il est possible, comme Marine Le Pen, de "sauver l'entreprise", menacée de délocalisation en Pologne. "J'ai le regret de constater que la volonté politique sur ce dossier apparaît comme étant de ce côté. Emmanuel Macron parle de redonner des formations aux salariés, mais quand ces derniers ont vécu des plans sociaux en cascade, forcément la voix forte de Marine Le Pen, qui dit 'moi je prendrai des mesures fortes' ne peut qu'avoir une grande résonance. Et je le regrette".