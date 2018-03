Walmart repousse les limites de la livraison à domicile

publié le 29/09/2017 à 11:56

Nous avions déjà l’habitude des courses livrées à domicile après avoir été commandées sur internet. Mais le géant de la grande distribution américaine Walmart veut franchir un nouveau palier en lançant un service de courses livrées jusqu’au frigo, même en l’absence de son client. C'est ce que nous explique Le Figaro économie ce vendredi 29 septembre. Le domicile du client doit d'abord être équipé d'une serrure avec un digicode et d'une caméra de surveillance près du frigo.



Le livreur lui reçoit un code d'accès sécurisé à usage unique, ce qui lui permet d'entrer chez vous en votre absence. Il range les courses, garde les sacs vides et quitte le domicile. Le client est quant à lui alerté en temps réel de l'arrivée du livreur, s'il n'est pas là il peut le suivre en direct sur son application. À son départ, un message le prévient que la mission a été accomplie et que la porte a été verrouillée avec succès.

Les cambrioleurs se mettent à jour

Dans la revue Sang froid, un trimestriel qui parle crime et investigation, on retrouve une enquête sur les nouvelles méthodes des criminels, avec le cambriolage 2.0 notamment. Les cambrioleurs ont comme toutes les professions modernisé leurs outils, ils utilisent désormais les nouvelles technologies pour dénicher leurs victimes. Ils se servent entre autres des informations de géolocalisation contenues dans tous les fichiers que nous publions : photos, vidéos, mises à jour.

En un simple clic, ils sont capables de savoir où vous vous trouvez, avec qui, où vous habitez, ou encore ce qu'il y a chez vous. Un couple d'Américains a par exemple décidé de mettre en vente son téléviseur à écran plat et le système dolby surround qui l’accompagnait. Ils publient donc les photos des appareils en question sur internet. Quelques jours plus tard, Keri et Kurt indiquent sur Facebook qu'ils vont assister à un concert du côté de Louisville, à 10km de chez eux le samedi soir suivant.



Il n'en fallait pas plus aux voleurs qui ont pu dérober en toute tranquillité le téléviseur, le système dolby surround mais aussi deux ordinateurs portables, un appareil photo haut de gamme. Ils savaient qu'ils avaient tout leur temps puisque leurs victimes ne reviendraient pas avant plusieurs heures, le temps du concert

VSD met un Emmanuel Macron vieilli à sa une

Des cheveux grisonnants, des rides plus marquées, VSD s'est amusé à imaginer à quoi ressemblerait le chef de l'état en 2057, soit à 80 ans ; un clin d'oeil pour l'hebdomadaire qui, comme le chef d’État, s’apprête à fêter ses 40 ans. Le président est bien né en 1977, comme VSD. En pages intérieures, c'est l'écrivain Didier Van Cawelaert qui se projette. Il imagine un Emmanuel Macron qui n'hésite pas à faire tomber dans les escaliers un François Hollande devenu secrétaire perpétuel de l'Academie française pour lui voler sa place dans un exercice de politique-fiction amusant où après avoir été le plus jeune locataire de l'Élysée, Emmanuel Macron bat un autre record, celui du plus vieux candidat jamais élu au rang d'immortel. Aujourd'hui, l'âge limite est 75 ans.



Marianne vous propose ce matin un retour en arrière et cet appel lancé aux politiques pour arrêter de manipuler. "Non, écrit Renaud Dely, les Français n'ont pas la nostalgie des rois. Non Poutine n'est pas Staline, Non la rue n'a pas chassé Hitler". "L'instrumentalisation de l'histoire est ajoute-t-il devenu le refuge de tous les fainéants de la politique. Alors de grâce, laissez là aux historiens".