Voeux présidentiels : "Il faut être dans le classicisme", estime Gaspard Gantzer

publié le 29/12/2017 à 08:50

Dimanche 31 décembre Emmanuel Macron présentera ses premiers vœux aux Français. Un exercice traditionnel familier pour Gaspard Gantzer, ex-conseiller de François Hollande et camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA. "Pour des vœux, il faut être dans le classicisme", estime-t-il au micro de RTL. Et d'enchaîner : "Ce qui compte, plus que la forme, c'est le fond."



"La véritable innovation qu’il faut trouver chaque année c’est le fond qu’on veut donner aux Français et le cap qu’on veut donner", précise-t-il en admettant que "la tentation est forte d'annoncer de nouvelles choses".

Mais selon lui, les vœux, qui durent entre 5 et 10 minutes, doivent servir à deux choses. D'abord, "rassembler toutes les pièces du puzzle" car certains Français n'ont peut-être pas suivi toutes les réformes menées par le Président. Ensuite, il faut leur expliquer ce qui se prépare pour la nouvelle année.

Gaspard Gantzer revient sur son expérience au sein du cabinet de François Hollande, qu'il raconte dans son livre La Politique est un sport de combat. Au moment de la préparation des vœux, ils se replongeaient dans ceux des présidents précédents comme ceux de Mitterrand, ou ceux, plus originaux, de Valéry Giscard d’Estaing.