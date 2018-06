Vie de bureau : bonheur ou enfer ?

publié le 06/06/2018 à 07:00

L’open space, l'espace détente, le restaurant d'entreprise, l'incontournable machine à café, le Friday wear... : la vie de bureau aujourd'hui n'a plus rien à avoir avec celle d'hier. Les entreprises modernes tiennent désormais compte du bien-être de leurs salariés, bénéfique à la productivité. Quitte parfois à réduire la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Est-ce pertinent et efficace ? Qu'est-ce que ça révèle de notre époque ? Notre perception du travail se transforme-t-elle ?

Invités

- Nicolas Santolaria, journaliste pour les pages "L'époque" du Monde (Chroniques- "bureau-tics" publiées chaque semaine), auteur de Le syndrome de la chouquette ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau (Editions Anamosa)

- Alexandre Dubarry, consultant, coach et chercheur en psychologie sociale, auteur de Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras ? (Editions Leduc.s) et L'enchantement du client (Editions Leduc.s)

Le syndrome de la chouquette ou la tyrannie sucrée de la vie de bureau (Editions Anamosa)

Comment dire à un collègue qu'il sent mauvais sous les bras ? (Editions Leduc.s)

L'enchantement du client (Editions Leduc.s)

