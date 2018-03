publié le 28/12/2016 à 21:15

Pour y jouer, il faut être rapide, avoir au moins 5 ans, de la chantilly et un bon sens de l’humour. Le jeu "Pie face" se joue à deux. Les participants doivent appuyer le plus rapidement possible et à plusieurs reprises sur un bouton pour faire bouger une main en plastique remplie de crème chantilly. Le moins rapide finit par se faire entarter. Un jeu d’enfant d’une grande simplicité, mais qui amuse beaucoup les stars.



Le succès de "Pie face" est même arrivé jusqu’en France. Les frères Bogdanov s’y sont affrontés sur le plateau du Repley de la semaine, diffusé sur TéléStar. Outre-Atlantique, la chanteuse Katy Perry, ainsi que les acteurs Orlando Bloom et Steven Yeun (Glenn dans la série The Walking Dead), se sont prêtés au jeu entre amis ou des enfants. Ils ont publié leur vidéo sur les réseaux sociaux.

NEW VIDEO of Steven Yeun playing Pie face on his Birthday! pic.twitter.com/wHJAwaGJdL — Steven Yeun Daily (@YeunDaily) 21 décembre 2016

sisters. Une vidéo publiée par KATY PERRY (@katyperry) le 26 Déc. 2016 à 20h04 PST

He cheated. @sirdavidd Une vidéo publiée par orlandobloom (@orlandobloom) le 26 Déc. 2016 à 20h23 PST