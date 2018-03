publié le 28/06/2016 à 13:08

Ils ressemblent à des poids lourds classiques, mais sur la cabine du chauffeur il y a un pantographe. C'est une tige en métal qui touche un fil électrique installé au-dessus de la route. Il faut que la route soit équipée, électrifiée, comme pour un train ou une ligne de tramway. C'est le plus gros constructeur de camions suédois Scania qui teste ce système. La portion d'autoroute est de 2 kilomètres pour l'instant, près de la ville de Gävle, au centre du pays, mais dans des conditions réelles de circulation. La voie de droite est électrifiée ; sur les autres, tout le monde peut rouler.



Évidemment, la Suède ne va pas équiper toutes ses routes. Donc ces camions sont hybrides. Quand ils roulent sur une route normale, le moteur tourne au diesel. Il s'agit d'un diesel bio, du diester produit avec des végétaux. S'il veut simplement doubler un autre camion, pendant quelques secondes il passe en mode batterie. Il a une petite batterie qui permet de le faire avancer juste pour doubler.

Ce sont donc les poids lourds les plus propres du monde. Le programme est subventionné par le gouvernement suédois qui voudrait qu'en 2030 il n'y ait plus du tout de véhicules dans ce pays qui roulent au carburant fossile. Au lieu de construire des voies ferrées et de mettre les camions sur des trains pour le fret, ça coûterait beaucoup moins cher d'électrifier les routes.

> VIDÉO - Une autoroute électrifiée pour poids lourds testée en Suède Crédit Image : Damien Rigondeaud | Crédit Média : Virginie Garin | Durée : 01:42 | Date : 28/06/2016