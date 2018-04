publié le 12/04/2018 à 11:00

L'association de protection des animaux a rendu publique ce jeudi 12 avril une nouvelle vidéo accablante tournée en février 2018 dans un élevage intensif d'engraissement de porcs, situé à Peyrole, dans le Tarn. Sur ces images, les 1.000 cochons de l'exploitation sont entassés dans un bâtiment insalubre au milieu de rats morts et de blattes. Certaines bêtes portent des traces de morsures aux oreilles et d'autres plaies infectées sur les pattes et le flanc.



L214 stipule aussi que de nombreux porcs ont la queue coupée, une pratique "routinière" interdite par la réglementation. Dans un communiqué, le militant Sébastien Arsac s'indigne d'une situation loin d'être isolée. "Le mauvais état sanitaire et le manque de soins aux animaux devraient conduire les services vétérinaires à fermer cet élevage sans délai", revendique-t-il.

L'association a aussi alerté la Direction départementale de la Protection des Populations (DDPP) du Tarn et a annoncé vouloir porter plainte contre l'éleveur.