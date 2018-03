publié le 28/06/2016 à 18:04

Elles sont en vente partout dans le monde. Ikea rappelle ses commodes "Malm" aux États-Unis et au Canada, soit 30 millions de meubles. Le géant de l’immobilier a été informé en mars de la mort d'un jeune enfant, écrasé sous le meuble qui se serait renversé. Ce décès vient s’ajouter aux cinq autres, recensés entre 2003 et 2014 aux États-Unis uniquement. "Aujourd'hui (mardi 28 juin 2016), Ikea États-Unis et Ikea Canada lanceront un rappel local de commodes en Amérique du Nord uniquement", a indiqué une porte-parole d'Ikea Group, Kajsa Johansson.



Ces commodes "Malm", très populaires et déclinables en plusieurs modèles, sont vendues dans tous les pays. Il suffit d’un simple clic pour s’en procurer une sur le site de Ikea France. Cependant, aucun accident de ce genre n’a été relayé par la presse dans d’autres États. Lundi 27 juin, les médias américains avaient diffusé le témoignage de la mère d'un garçon. Celui-ci serait mort en tentant de grimper sur la commode.

S'il vous plaît, retirez-les de votre chambre Lars Peterson, président d'Ikea États-Unis





"Les commodes Ikea satisfont aux obligations de stabilité sur tous les marchés où elles sont vendues", assure Kajsa Johansson. Concernant la série de décès d’enfants, elle précise qu'aucune de ces commodes "n'était attachée au mur", alors que la notice de montage le demande.

L’enseigne avait d’ailleurs lancé en 2015 aux États-Unis et au Canada, une campagne pour inciter les propriétaires de ces commodes à les fixer au mur. L’avertissement a de nouveau été diffusé ce lundi. "Aidez à prévenir des risques de blessures et de morts causés par le renversement de meubles, en partageant ces conseils avec vos amis".

Help prevent furniture tip-over injuries & deaths by sharing these tips with friends. https://t.co/8im3o71PgR pic.twitter.com/QqD49aVAHO — IKEA USA (@IKEAUSA) 27 juin 2016

Une mesure de précaution qui ne suffit pourtant pas, selon Lars Peterson, le président d'Ikea États-Unis. "S'il vous plaît, retirez-les de votre chambre", déclare-t-il à la chaîne NBC. Ces 13 dernières années, 78 millions de commodes de la gamme "Malm" ont été vendues dans le monde. Soit plus de la moitié des ventes totales de commodes Ikea. Sur Internet, un propriétaire montre le manque d'équilibre de la commode lorsqu'elle n'est pas fixée.

> Une commode "Malm" Ikea vascille