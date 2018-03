publié le 31/10/2016 à 16:14

Citrouilles, monstres effrayants et "bonbons contre des sorts" : le 31 octobre, la plupart des pays occidentaux célèbrent Halloween. Cette fête folklorique et païenne, originaire de la Grande-Bretagne, est pourtant loin d'être la seule à célébrer les défunts dans le monde.



Au Salvador, en Amérique du sud, les habitants de la ville de Tonacatepeque célèbrent le 1er novembre la Calabiuza. Cette fête des morts était déjà célébrée par les populations locales avant l'arrivée des Espagnols en Amérique. À cette occasion, les enfants se maquillent et se déguisent avec des costumes faits à la main, puis défilent dans les rues de la ville en poussant des cris terrifiants.

La fête des défunts au Japon porte le nom de O-Bon. Elle est célébrée au mois de juillet et donne lieu à des danses traditionnelles, les Bon-Odori. À cette période, les Japonais déposent également des offrandes - fleurs, objets - sur l'autel de la maison familiale pour honorer l'âme des morts.

Squelettes et chrysanthèmes

Célébré principalement au Mexique, le Dia de los Muertos (Jour des Morts) tend à se populariser dans certains pays occidentaux et notamment aux États-Unis. Cette fête populaire et païenne s'étend sur plusieurs jours, du 31 octobre au 2 novembre. Durant cette période, les Mexicains déposent des offrandes aux défunts sur des autels et se déguisent en Catrina, le squelette de femme vêtu d'habits traditionnels qui symbolise la fête des morts.



En France, la fête des morts chrétienne est la Toussaint. Célébrée le 1er novembre, elle est l'occasion d'aller se recueillir sur la tombe de ses proches pour y déposer un bouquet de chrysanthèmes.