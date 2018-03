publié le 28/11/2016 à 15:13

La polémique est née en Russie à la suite de la diffusion à la télévision d'une séquence montrant deux candidats d'une téléréalité patiner sur la glace, habillés des uniformes des déportés juifs des camps de concentration de la Second Guerre Mondiale. Tatiana Navka, patineuse et accessoirement épouse du porte-parole du Kremlin, était la cible lundi 28 novembre de vives critiques après cette prestation qui a choqué une partie des observateurs nationaux mais aussi à travers le monde.



Vêtue d'une tenue à rayures noires et blanches et de l'étoile jaune, la championne olympique de 2006 a exécuté une chorégraphie avec l'acteur russe Andrei Burkovsky lors d'une émission diffusée en prime-time samedi. La patineuse très populaire en Russie, a tenté d'expliquer ce choix en arguant qu'il s'agissait de rendre hommage au film La vie est belle, de Roberto Benigni, une comédie tragique sur l'Holocauste primée à travers le monde, dont un Oscar en 1997.

Sourires malvenus

"Nos enfants devraient connaître et se rappeler cette terrible période", a-t-elle justifié sur son compte Instagram. Le numéro, qui a rencontré un vif succès dans l'émission, a suscité une vague de commentaires sur les réseaux sociaux et dans des médias internationaux. "Avez-vous perdu la tête ? Sourire en uniforme carcéral et avec une étoile jaune ! Et le public qui applaudit à tout rompre... Aucun goût, aucun tact, aucune sympathie", a écrit ainsi le téléspectateur Mihael Ratinsky sur le site de la chaîne émettrice du programme Channel One.

Le journal Britannique Daily Mail soulignait que "les sourires radieux" avaient "peu de rapport avec "le thème sinistre" tandis que People Magazine aux États-Unis jugeait cette représentation "inquiétante". Interrogée par un tabloïd russe, la responsable du Russian Holocaust Center de Moscou, Alla Gerber, a estimé que "de façon générale, il ne devrait pas y avoir de moquerie ou de sourire en coin" sur les questions de la déportation des juifs.