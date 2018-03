publié le 25/02/2017 à 18:36

75.000 entreprises, 450.000 emplois directs... La filière des fruits et légumes frais constitue un domaine majeur de l'agriculture française. Alors que le 54ème Salon International de l'Agriculture se tient cette année du 25 février au 5 mars à la Porte de Versailles à Paris, RTL a installé ses studios sur le stand d'Interfel, l'interprofession des fruits et légumes frais, qui regroupe l'ensemble des acteurs de cette filière.



Créée en 1976, Interfel se pose en représentant des professionnels qui composent les différents maillons de la chaîne des fruits et légumes frais et entend défendre leurs intérêts. Il faut dire que du champs au panier du consommateur, nombreux sont les acteurs qui entrent en scène. Producteurs, expéditeurs, exportateurs, importateurs mais aussi primeurs, grossistes ou encore diététiciens... tous œuvrent au quotidien pour offrir aux consommateurs des fruits et légumes de bonne qualité, dotés d'un fort apport nutritionnel et contrôlés de façon rigoureuse.

Pour mieux comprendre les enjeux de cette filière, le rôle d'Interfel, ses missions et son engagement pour promouvoir des produits dont les bienfaits sur la santé sont avérés, RTL.fr vous propose une série de vidéos pour découvrir cette filière à travers l'intervention des différents experts de cet univers.