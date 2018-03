TOUBIB OR NOT TOUBIB LANDUDEC

publié le 31/08/2016 à 19:32

Landudec, village de 1.400 habitants à l'est de Quimper (Finistère), est frappé par le phénomène de désert médical. Il manque un médecin généraliste, l'ancien étant parti à la retraite. Et donc pour en dénicher un, la mairie a lancé un appel sur YouTube avec une vidéo intitulée Toubib or not toubib. En ligne depuis le 21 juillet dernier, ce n'est qu'en cette fin de mois d'août qu'elle fait réellement le ramdam sur le web.



Pour donner envie à un vaillant médecin de travailler là-bas, la vidéo vante d'abord les mérites de la ville : "Vous y trouverez des champs, des fraises et des surfeurs. On n'est pas loin de festivals comme Bout du Monde ou les Vieilles Charrues. L'été, la population est multipliée par deux. À Landudec, il y en a pour tous les goûts. Vous trouverez une maison de retraite, comme une discothèque".

Avec un brin d'humour et surtout beaucoup de convivialité, la mairie a mobilisé les habitants pour tourner dans ce clip qui se conclut notamment par cette phrase, sur un style de bande-annonce de cinéma : "La seule chose qu'il manque à notre bonheur, c'est un généraliste". En cumulant les vues sur Facebook et YouTube, la vidéo atteint déjà environ un demi-million de vues. Et selon le maire de la commune, Noël Cozic, contacté par le site Côté Quimper, déjà quatre candidats se sont manifestés.