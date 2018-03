publié le 28/11/2016 à 10:39

Premier test de rue pour François Fillon ? Mardi 29 novembre, un rassemblement est prévu à Paris à l'occasion de la grève de la fonction publique. Une manifestation qui tombe donc juste après le triomphe à la primaire du candidat souhaitant supprimer 500.000 postes de fonctionnaires mais aussi passer le temps de travail de 35 à 39 heures. Des mesures qui suscitent de vives inquiétudes dans le secteur hospitalier. Certains infirmiers et infirmières se disent même prêts à descendre dans la rue si l'ancien premier ministre est élu à la présidentielle.



Thierry, infirmier d'une quarantaine d'années, pratique le métier depuis plus de vingt ans en Seine-et-Marne. Jamais il n'a été aussi inquiet qu'en lisant le programme de François Fillon. "J'ai peur. Il me fait penser à Marine Le Pen. Comme il le dit, il veut casser la maison. Dans cette maison, il y a l'hôpital. S'il s'écroule, c'est des infirmiers et aussi des patients qu'on laissera sur le bord de la route. Les patients qui attendent déjà six heures aux urgences vont devoir attendre le double", dit-il au micro de RTL. Même son de cloche chez Julien, qui travaille dans un grand hôpital parisien. Lui, ne veut surtout pas du passage aux 39 heures : "On fait déjà beaucoup plus. Comment l'hôpital public va-t-il se transformer ? Faire plus avec moins, ça paraît clairement difficile".

À la veille de son succès à la primaire, François Fillon a reçu un avertissement de la part du leader de la CGT. "La mobilisation sera d'actualité pour être clair", a prévenu Philippe Martinez sur l'antenne de France Inter, quelques jours après lui avoir suggéré de se rendre dans un hôpital pour se rendre compte de la "vraie vie" et y découvrir "avec quelle tension et quels sous-effectifs travaillent les infirmières et le corps médical".