Végétariens et carnivores sont dans les kiosques

publié le 29/09/2016 à 11:30

La "Folie veggie" titre Les Inrocks cette semaine, avec le récit Théo Ribeton, un des journalistes de l'hebdomadaire, "pourquoi j'ai arrêté la viande", 4 ans qu'il n'en mange plus, et il raconte le chemin qui l'a mené à prendre cette décision, mais aussi comment ce choix moral et éthique progresse dans la société française. Dans l'article, il est question de "dissonance cognitive, c'est-à-dire la contradiction entre les opinions d'une personne et ses actes d'une personne, en gros je suis contre le fait de tuer les animaux, mais je ne suis pas contre une bonne bavette. Théo a mis fin à cette dissonance en février 2012.



"Demeure , écrit-il, le sentiment de devoir culturellement donner le change en évitant de vexer sa grand-mère, en rechignant à tirer un trait sur des moments qu'on n'appréciait pas pour la viande, mais qu'on peine à perpétuer sans elle, les barbecues, les réveillons..." 2 Français sur 10 envisage de devenir végétarien. À ceux-là, on déconseillera la lecture de la page conso du Parisien-Aujourd'hui en France, "Le boom de la viande en ligne". De plus en plus de Français soucieux de la provenance, mais aussi de payer le juste prix aux éleveurs passent commande sur des sites internet qui proposent de choisir son steak sur photo en trois clics et de recevoir ensuite son colis de côtelette à la maison. Le seul intermédiaire, c'est le site qui prélève en général une commission de 10%.

Le témoignage des "miraculés" de Saint-Étienne-du-Rouvray

Les rescapés de l’attaque d’une église de Saint-Etienne-du-Rouvray, le 26 juillet dernier, témoignent dans la presse. Le témoignage du couple de paroissiens qui étaient dans l'église quand le père Hamel a été assassiné a été recueilli par le site de Famille chrétienne. Guy et Janine vont fêter leur 65 ans de mariage, et ils vivent comme un miracle. Guy, 87 ans, a été blessé de trois coups de couteau, dont un à la gorge, qui n'a pas touché d'organe vital. "Je n'ai pas souffert", dit-il aujourd'hui tout en se considérant comme "un miraculé". "Quel fut le plus dur pour vous dans cette épreuve ?", lui demande le journaliste. "Avoir été forcé à filmer l'exécution. Les deux jeunes tueurs m'ont mis une caméra dans les mains et m'ont dit : 'Papy, tu filmes'."

"Ils venaient même vérifier la qualité des images et constater que je ne tremblais pas trop", poursuit le rescapé de Saint-Étienne. Guy raconte avoir essayé de raisonner un des tueurs : "Penses à tes parents, tu es sur une fausse route, tu vas les tuer de chagrin." Il essaie de lui parler des sourates du Coran qui parlent de paix. Peine perdue... Guy, égorgé, attendra les secours pendant 45 minutes. "Il fallait que je fasse le mort, mais comme je pensais que je l'étais, ça n'a pas été dur, dit-il, je priais. Je contemplais ma vie, et j’étais tranquille. Je n’ai jamais été aussi serein. Complètement en paix. Je n’avais aucun remords, seulement l’amour en moi. En fait, c’était un moment de grand bonheur."