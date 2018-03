publié le 28/02/2017 à 11:19

C'est une macabre découverte que les membres de la SPA du Vaucluse ont faite lundi 27 février. À leur arrivée au refuge du Petit Pigeolet (l'Isle-sur-la-Sorgue), ils ont retrouvé sept chats morts dans leurs cages, rapporte le quotidien régional La Provence. Selon le journal, les animaux auraient été battus à mort dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les premiers éléments de l'enquête, un ou plusieurs individus sont entrés par effraction dans le refuge avant de tuer sauvagement les sept chats.



Sur sa page Facebook, la SPA du Vaucluse décline les noms des victimes : Charlot, Peluche, Kali, Mamie, Ninou, BB, Mina et Jeanne et lance un appel pour que les coupables soient retrouvés. "Pour Mina, Ninou, Kali et toutes les autres victimes, nous vous demandons de nous aider à retrouver les criminels. Ces meurtres ne doivent pas rester impunis.." Une enquête a été ouverte et confiée aux gendarmes de la compagnie d'Avignon.