Vaccins : faut-il s’inquiéter de la réticence des médecins ?

publié le 29/09/2016 à 20:24

Selon une récente étude, un médecin généraliste sur dix émet des réticences à l’idée d’utiliser certains vaccins. Un problème qui s’ajoute à la méfiance des Français. "Je fais partie des Français qui ne savent plus où ils en sont, avoue Rokhaya Diallo. J’ai des souvenirs de vaccins super importants mais dont on découvre après les effets secondaires. D’autant qu’on est dans une période où on fait attention à ce qu’on met dans son corps. On peut s’interroger de manière légitime."



Jean-Christophe Buisson souligne, lui, qu’au cours de "ces 30 dernières années, il y a eu beaucoup de scandales sanitaires. On part du principe que la médecine soigne à 100%. Non, ce n’est pas une science exacte. Que des médecins en doutent, ça m’inquiète." Patrick Chêne rappelle que "100 personnes meurent chaque année du tétanos en France" et lance un appel aux professionnels de santé : "Ce que j’attends des médecins, c’est de me dire : ‘voilà ce qu’il faut faire’."

On refait le monde avec :

- Rokhaya Diallo, journaliste, réalisatrice et écrivain

- Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint du Figaro Magazine

- Patrick Chêne, journaliste et fondateur de Média 365

- Xavier Couture, producteur de télévision