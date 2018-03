et AFP

La méfiance envers les vaccins ne faiblit pas du côté des médecins. Une enquête menée auprès de 1.069 praticiens révèle qu’un sur dix est "réticent" face à la vaccination. Les conclusions de l’étude ont été dévoilées jeudi 29 septembre par la Société française de médecine générale (SFMG), qui a obtenu le soutien financier, mais "sans contrepartie", de l’industrie pharmaceutique.



Si 90% des médecins généralistes restent convaincus du bienfait des vaccins, comme celui contre le tétanos, la composition de certains produits freine les plus réticents d’entre eux, particulièrement lorsqu'il s'agit des vaccins contre le papillomavirus (HPV) et le pneumocoque. Selon l’étude, un médecin sur quatre déclare avoir un avis défavorable sur la présence d’adjuvant dans les vaccins.

Une information à revoir

Les médecins voient aussi des explications pratiques dans le recul de la vaccination. Un sur trois désigne comme un frein les informations véhiculées par les pouvoirs publics - notamment les modifications annuelles apportées au calendrier vaccinal - et par les médias. En outre, le médecin n'a pas toujours les informations nécessaires concernant l'historique vaccinal de ses patients, souligne la SFMG, qui demande aux pouvoirs publics d'organiser la centralisation de l'information vaccinale.

"En France, la population et les soignants adhèrent de façon importante à la vaccination. Mais la répétition des crises et des scandales sanitaires ont altéré cette confiance", ajoute la SFMG, pour qui l'État doit organiser "une campagne de communication ambitieuse et récurrente".