publié le 13/04/2018 à 23:08

La circulation sera chargée sur les routes ce week-end, surtout aux abords des grandes villes. Ce vendredi 13 avril marque le début des vacances scolaires des élèves de la zone C, qui viennent s'ajouter aux départs et aux retours de la zone A. Le retour de la grève à la SNCF devrait aussi contribuer à la circulation difficile.



Bison Futé prévoit ce week-end une circulation plus dense autour de Paris,Toulouse et Montpellier. À partir de Toulouse et Montpellier, les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature de la côte méditerranéenne, de l’Espagne et des Pyrénées.

À partir de la région parisienne, les départs se répartiront sur tous les grands axes radians, avec cependant une plus forte densité de circulation en direction de l’ouest (Normandie, Bretagne, Pays de la Loire), du sud-ouest et du sud-est.

Un samedi classé orange en Ile-de-France

Ce samedi 14 avril, des flux inhabituellement denses pour ce jour seront observés au départ de Paris. Les ralentissements générés resteront de niveau modéré. La journée est classée verte au niveau national, mais orange en Ile-de-France dans la région parisienne entre 10 et 16 heures. La journée sera classée verte sur le reste de la France.



Dimanche 15 avril, les retours de week-end pourront également localement créer quelques ralentissements en direction des grandes métropoles. Bison Futé prévoit malgré tout une circulation plus fluide avec une journée verte dans les deux sens.