Vacances d'été : 7 chiffres insolites sur les pratiques des Français

publié le 30/07/2017 à 13:32

L'heure du grand chassé croisé estival a sonné. Ce week-end, juillettistes et aoûtiens se croiseront et entraîneront des files de voitures interminables sur les routes des vacances. Alors que pour certains, les vacances ne sont plus qu'un lointain souvenir, elles commencent tout juste pour d'autres. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le comportement des Français de l'Hexagone.

19% des Français regrettent la baguette

Vacances ne riment pas avec dépaysement pour tout le monde. Selon une étude publiée en 2014, 19% des Français regrettent la baguette, le fromage et les croissants lorsqu'ils sont à l'étranger. Un constat qui n'étonne pas vraiment lorsque l'on sait que pour la quasi-totalité des Français (89%), le pain est un aliment incontournable du quotidien. Très attachés à leur gastronomie, les habitants de l'Hexagone ne sont donc pas prêts à tout quitter lorsqu'ils passent les frontières...

13% de vacanciers plus que prévoyants

Qu'elle soit pliée en dix minutes ou en plusieurs jours, la valise reste l'incontournable sur la route des vacances. Si l'on en croit les résultats de l'étude réalisée par l'institut Easyplanel en 2017, 13% des Français boucleraient leurs bagages deux semaines (voire plus) avant leur départ. Une organisation qui doit leur éviter bien des déconvenues lorsque l'heure du départ arrive.



40% partent avec leur animal

Pour 4 Français sur 10, inconcevable de partir en vacances avec leur animal de compagnie. Pour les autres, plusieurs solutions s'offrent à eux. Entre pension, garde à domicile, famille d'accueil et échange entre particuliers, il existe quelques alternatives pour confier son animal.

1 Français sur 5 a du mal à déconnecter

Sur les plages, les écrans ne seront pas loin pour un Français sur cinq. Environ 25% des vacanciers reconnaissent avoir des difficultés pour déconnecter lors de la période estivale. Selon une étude, ce sont les jeunes et les cadres supérieurs qui auraient le plus mal à se passer de leur smartphone, ordinateur et autres outils numériques.



42% choisissent Obama en compagnon de voyage

Pour 42% des Français, le compagnon de vol idéal serait l'ex-président des États-Unis, Barack Obama. Selon une étude réalisée par EasyPanel pour la compagnie Swiss, il devance de loin les acteurs Guillaume Canet et Vanessa Paradis ou le joueur de tennis Roger Federer.

30% passionnés par les décollages

En attendant le départ de leur avion, 3 Français sur 10 ont l'habitude de regarder les autres avions décoller pour le monde entier. À l'inverse, 35% préfèrent faire du lèche-vitrine dans les boutiques de l'aéroport.