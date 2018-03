"Va-t-on enfin aborder la fatigue du policier", se demande un syndicaliste

publié le 27/02/2017 à 13:49

François Hollande était à Chartes ce 27 février au matin pour dresser le bilan de la concertation avec les policiers et les gendarmes. Cette grande discussion avait été engagée en octobre dernier alors que les policiers descendaient dans la rue pour exprimer leur colère après l'attaque de leurs collègues à Viry-Châtillon. Dans son discours, le chef de l'État a dressé le bilan de son quinquennat en matière de sécurité. "Les recrutements, la loi sur le terrorisme", détaille Yves Lefebvre, secrétaire général d'Unité-SGP Police FO. "Je suis resté sur ma faim", reconnait-il.



"Aujourd'hui, on traverse une grave crise dans la police nationale, une crise liée au régime de travail des policiers... Et pas un seul mot", regrette Yves Lefebvre qui attend désormais de rencontrer Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, mercredi prochain. "Est-ce qu'enfin on va aborder la problématique de la fatigue du policier aujourd'hui et les risques psycho-sociaux ? Ce ne fut pas le cas ce matin."

Toutefois, le gouvernement entend répondre aux attentes des policiers et a annoncé la fin des gardes statiques devant certains bâtiments et la fin de l'escorte des prisonniers qui serait confiée à d'autres fonctionnaires. En 35 ans de police, Yves Lefebvre a à de nombreuses reprises entendu ce genre de promesse. "J'attends de voir (...) parce que ça reste une promesse".

Yves Lefebvre craint que l'échéance présidentielle ne remette en cause ces promesses. C'est d'ailleurs pour cela que les policiers ont entamé le dialogue avec plusieurs candidats à l'élection, comme François Fillon, Marine Le Pen ou encore Emmanuel Macron. En revanche, Yves Lefebvre refuse de discuter avec Jean-Luc Mélenchon, qui selon lui, a tenu des propos "scandaleux", sur les policiers.

