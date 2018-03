Une musulmane voilée pour la première fois dans "Playboy"

publié le 28/09/2016 à 12:21

Après avoir abandonné la pleine nudité pour élargir son audience, le magazine Playboy montre pour la première fois dans son édition d'octobre une jeune femme musulmane qui porte le voile. Son nom : Noor Tagouri. Elle a 22 ans et travaille en tant que journaliste pour le réseau d'informations Newsy. Elle aspire d'ailleurs à devenir la première journaliste "à hijab" de la télévision américaine.



"Je sais ce que c'est que de voir l'histoire de notre communauté distordue et exploitée dans les médias", a confié au magazine Noor Tagouri, interrogée dans un article intitulé "Les renégats", qui met en lumière des hommes et des femmes "qui risquent tout pour faire ce qu'ils aiment". Noor Tagouri apparaît vêtue d'un perfecto en cuir noir, des baskets et un voile kaki autour de la tête.

Cette apparition sans précédent dans Playboy a suscité de nombreuses réactions. Beaucoup y voient une avancée alors que d'autres critiquent ce choix. À l'image du magazine en ligne The Muslim Vibe qui a dénoncé le fait que Playboy "objectifie les femmes, les transforme en marchandise et les sexualise à outrance depuis des décennies". Même son de cloche de la part de la blogueuse voilée Nishaat Ismail qui a également fustigé dans une chronique le fait que Noor Tagouri s'associe à une entreprise "fondée sur l'objectification des femmes".