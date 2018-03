Une campagne pour éradiquer les arnaques des artisans à domicile

et Clarisse Martin

publié le 28/09/2016 à 12:17

C'est l'objectif du gouvernement : en finir avec les devis surfacturés des artisans à domicile. Le gouvernement a lancé mercredi 28 septembre une campagne pour lutter contre la recrudescence des arnaques perpétrées par des artisans intervenant au domicile des particuliers. Qui n'a jamais paniqué devant sa porte d'appartement qui a claqué, ou une fenêtre à remplacer d'urgence ? Pas Madeleine en tout cas.



Cette retraitée, à la santé fragile, a un jour eu besoin de changer sa baie vitrée, et a fait appel en l'ignorant à un arnaqueur. Résultat des courses : un premier devis à 20.000 euros. Ces arnaqueurs se font connaître grâce aux petites fiches de numéros d'urgence distribuées dans les boîtes à lettres. Pour Laurent, artisan qui souffre de ces arnaques, "ils dépannent mais c'est plus du saccage qu'autre chose, se désole-t-il. Ils prennent l'argent et finalement rien n'a été fait".