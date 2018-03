Un Rien Mabille sauf le burkini

publié le 28/08/2016 à 12:30





Jérôme de Verdière parle de la façon dont Bernard Mabille compte contrecarrer le burkini, avec le bernarkunu.

Plus sérieusement, si l'on peut dire, Bernard Mabille s'insurge contre la concurrence, les personnalités politiques qui se recycle dans la radio.

Et en parlant de politique, il semble que nous allons battre des records en nombre de candidats potentiels pour les élections présidentielles.

Jérôme de Verdière se lance dans une enquête de fond, à qui sont les objets perdus, et notamment, ce dentier retrouvé sur le quai de la gare de Vesoul, et que personne n'est venu réclamer.

Bernard Mabille termine sur les signes que nous sommes bien à la rentrée avec ces monticules de sable échappés des chaussures des anciens estivants, dans les halles d'immeuble.