Un Rien Mabille prépare la rentrée

publié le 27/08/2016 à 12:30







Jérôme de Verdière célèbre le grand retour du messie, ni Jésus, ni Lionel, mais Nicolas, Nicolas Sarkozy, qui disait à un confrère "... si je perds en 2012, j'arrête définitivement la politique..."

L'homme du jour de Bernard Mabille est une femme, la parité semble plus facile parmi les gens qui peuvent faire des bourdes. Et cette femme, est une ministre, en charge de la culture, Audrey Azoulay qui se trompe de titre de livre en rendant hommage, à Michel Butor.

La rentrée des classes sera militaire cette année, échantillon des entraînements que vont dispenser les militaires aux élèves pour lutter contre les risques d'attentats.

Jérôme Devierdière revient sur les conseils saisonniers en cas de sécheresse. Car il ne faut pas oublier de faire boire les personnes âgées et de mettre les enfants au frais.

Bernard Mabille parle de la difficulté d'obtenir l'excellence en France, avec les classement des meilleurs établissements par matière ou des meilleurs hôpitaux pour se soigner. Si on ne veut que le meilleur, il faut prendre un abonnement à la SNCF.