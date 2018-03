publié le 31/07/2016 à 21:47

Alors que la France, la Belgique ou encore l'Allemagne ont essuyé plusieurs attaques terroristes sur leur territoire ces derniers mois, le Royaume-Uni est lui aussi sous la menace de l'État islamique. "Un attentat est très probable, c'est une question de "quand" et non de "si", a déclaré Bernard Hogan-Howe, le patron de la police métropolitaine de Londres, à nos confrères du Guardian.



Le dernier attentat perpétré sur le sol britannique remonte à mai 2013 : il s'agissait du meurtre du soldat Lee Rigby (au sud de Londres). Le patron de Scotland Yard assure que plusieurs attentats ont été évités et le nombre de forces de police triplées notamment depuis les attaques de l'État islamique contre Paris et Saint-Denis le 13 novembre 2015.



On ne stigmatise pas les millions de musulmans britanniques Bernard Hogan-Howe, patron de Scotland Yard Partager la citation





Contrairement à François Bayrou, qui souhaite armer sa police municipale à Pau, Bernard Hogan-Howe croit aux bénéfices d'une police sans armes. "La majorité de nos policiers ne sont pas armés. Je crois fermement que ça permet d’avoir une relation plus saine entre la police et les citoyens." Enfin, il vante la "tolérance" et "l'acceptation" britanniques. "Notre relation avec les musulmans n’a pas changé même si ces attaques ont été commises au nom de l’islam. On ne stigmatise pas les millions de musulmans britanniques dont les valeurs et la foi rejettent la litanie de haine des terroristes (...) Nous ne deviendrons pas comme eux, nous n’allons pas haïr, nous ne serons pas intimidés, et grâce à ça, ils ne gagneront jamais, a-t-il terminé.