Trouve-t-on vraiment l'amour quand on ne s'y attend pas ?

L'adage est bien connu, c'est quand on ne le cherche pas que l'on rencontrerait l'élu(e) de son cœur. Facile à dire quand on ne souffre pas de solitude amoureuse. Paradoxalement, on nous enjoint à provoquer le destin et à être dans une démarche active via moult applications et soirées organisées à cet effet. Qu'est-ce qui peut empêcher l'amour de trouver le chemin de notre porte ? Faut-il ne plus y penser ? N'est-ce qu'une question de chance ? Comment savoir si l'on est vraiment prêt à accueillir quelqu'un dans notre vie ?

- Sophie Cadalen, psychanalyste et auteure de Aimer sans mode d'emploi (Editions Eyrolles)

- Alain Héril, psychanalyste et sexothérapeute

