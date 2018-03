publié le 27/10/2016 à 09:32

Une start-up de Lorraine fait produire par des plantes des molécules qui intéressent des grands groupes chimiques. Il y a dans la nature des plantes qui produisent dans leurs racines des substances formidables avec lesquelles il est possible de fabriquer du plastique, des composés chimiques, des médicaments même. Le défi était de produire ces molécules à grande échelle et de les récupérer. Cette jeune entreprise, PAT, installée à Nancy y est arrivée.



Au lieu de cultiver les plantes dans la terre, elle les fait pousser sur des grilles dessus il y a la tige et les feuilles, dessous les racines qui pendent. Elles sont nourries par de la vapeur d'eau et le long des racines se forment des petites gouttes qui sont récupérées un peu comme l'éleveur va traire sa vache. Ces fameuses molécules sont déjà utilisées dans la cosmétique pour faire des crèmes anti-âge. Elles intéressent les laboratoires pharmaceutiques et BASF le géant de la chimie vient de signer un accord avec la start-up pour produire lui des matières plastiques bio, végétales.

C'est vrai que le prix du pétrole a chuté et qu'on pourrait penser que ça ne sert a rien de le remplacer. En fait, ces molécules produites dans les racines des plantes, elles permettent d'obtenir des matières nouvelles. Elles ont des propriétés plus intéressantes que le pétrole pour faire par exemple des isolants phoniques pour mettre dans les voitures. Voilà pourquoi cette entreprise a un bel avenir, pour faire ses plantes à traire. Elle a déjà récupéré 10 millions d'euros de fonds et embauché 40 personnes.