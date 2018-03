publié le 28/10/2016 à 18:02

Le week-end de la Toussaint ne devrait pas échapper à la règle. Les bouchons devraient une nouvelle fois accompagnés les vacanciers ou simples travailleurs voulant profiter d'un long week-end prolongé jusqu'à mardi 1er novembre.



Il faudra donc prendre son mal en patience sur les routes de France : Bison Futé voit orange au niveau national dans le sens des départs. Après une journée rouge en Île-de-France vendredi, la journée de samedi sera plus calme sur les routes puisque seule la région parisienne est classée orange dans le sens des départs.

Concernant la fin des vacances, qui se terminent exceptionnellement mercredi, l'organisme de prévision table sur un mardi orange sur toute la France des retours, verte le mercredi à l'exception de l’île-de-France, classée orange.

Quelques conseils de circulation pour ce weekend de la Toussaint

Dans le sens des départs :



Samedi 29 octobre

- Évitez de circuler sur les grandes autoroutes côtières (A13, A63, A8, A9) (entre 10h et 15h)

- Évitez de circuler sur l’A7 entre Valence et Orange (entre 9h et 16h)

- Évitez de quitter Paris par le contournement Est, puis par l’A10 (entre 10h et 15h)



Dans le sens des retours :

Dimanche 30 octobre

- Prévoyez un retour vers Paris avant 16 heures ou après 20 heures



Mardi 1er novembre

- Évitez de rejoindre une grande métropole (entre 17h et 20h)

- Évitez les autoroutes A7, A6, A10 en direction du nord

- Évitez l’autoroute A13 entre la Normandie et Paris (entre 16h et 20h)

- Évitez l’autoroute A10 entre le péage de Saint Arnoult-en-Yvelives et Wissous (entre 16h et 22h30)



Mercredi 2 novembre

- Prévoyez le retour vers une grande métropole entre 10h et 16h ou après 20h