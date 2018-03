publié le 28/09/2016 à 10:06

Alors que les questions d'identité et la place de l'Islam sont des thèmes qui occupent une place importante dans la campagne présidentielle, une étude publiée ce mercredi 28 septembre nous renseigne davantage sur ce qui importe le plus aux yeux des Français.



Une étude Elabe pour la Fondation Jean Jaurès réalisée auprès de 2.000 personnes avance un constat clair et sans équivoque : le terrorisme arrive en tête des préoccupations principales des Français, cité par 50% d'entre eux. Les questions sociales viennent juste après : le chômage (45%) et les inégalités (29%). L'immigration n'est pas en reste non plus, citée par 31% des personnes interrogées. Enfin, la place de l'Islam et le niveau des impôts sont des thèmes qui préoccupent 18% des Français.

Pour Frédéric Finchelstein, le directeur général de la Fondation Jean Jaures, cette étude révèle une "situation exceptionnelle" : "Vous avez des campagnes présidentielles où il y a une figure imposée. En 2002 c'était la sécurité, en 2012 les questions sociales… Aujourd'hui, il n'y en a pas une mais deux : à la fois un bloc régalien autour des questions du terrorisme, de la sécurité et de l'immigration et de l'Islam. Puis un autre bloc centré autour des questions économiques et sociales, avec le chômage, les inégalités, la protection sociale et les retraites", détaille Frédéric Finchelstein. Deux "blocs" qui sont selon lui au même niveau d'intensité des préoccupations principales des Français. "Malheur à celui qui ne traite que l'une de ces questions-là", estime-t-il, en clin d'œil aux candidats à l'élection présidentielle.

Pour 76% des Français, l'ascenseur social ne fonctionne plus

"Le descenseur social". Frédéric Finchelstein revient sur une étude similaire que la Fondation Jean Jaurès a menée il y a une dizaine d'années (2006) auprès des milieux populaires : "Le descenseur social" : "Les sondés ne regardaient plus vers le haut ils avaient la crainte d'être aspirés vers le bas", explique-t-il, indiquant qu'aujourd'hui, on observe "une extension de ce descenseur social" : "Il y a ce chiffre qui m'a beaucoup frappé : 76% des Français disent que l'ascenseur social ne fonctionne plus", se désole-t-il.





Pour lui, les Français sont beaucoup plus lucides qu'on ne le croit sur l'état de leur pays et sur la situation du volet social : "Ils comprennent la nécessité de les réformer mais ils veulent que les fondamentaux soient gardés. Ça fait un bel objet de campagne pour peu que chacun soit à la hauteur de l'enjeu pour les présidentielles".