Témoignage : Avant et après Guy Georges

publié le 20/03/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, nous revenons sur l’itinéraire sanglant de l’un des pires tueurs en série français : Guy George. Entre 1991 et 1997, il a violé, tué 7 jeunes femmes choisies au hasard, sur un simple regard. Malgré son procès et sa condamnation à perpétuité, ces crimes en série constituent encore aujourd’hui une véritable énigme. Qu’est-ce qui a poussé Guy George à tuer ces innocentes jeunes femmes ? Pourquoi a-t-il multiplié ses agressions ? Pourquoi a-t-il recommencé encore et encore ? Pour Jean-Pierre Escarfail, le père de Pascale, la première victime du tueur, il y a un avant et un après. Il est l’invité de l’heure ducrime à l’occasion de la publication de son livre « Assassinée, tu vis dans l’éternité ».





Nos invités

Jean-Pierre Escarfail, le père de Pascale Escarfail première victime de Guy Georges assassinée en janvier 1991. il signe un essai intitulé« Assassinée, tu vis dans l’éternité »qui vient de paraitre aux éditions Michel De Maule, Michel Mary grand reporter au Nouveau Détective qui avait suivi l’affaire et le procès en 2001.