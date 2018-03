Téléphonie mobile : appels et internet gratuits dans toute l'Europe en 2017

publié le 28/04/2016 à 11:38

Régulièrement, à la rubrique faits divers ou insolites, on raconte l’histoire de ces Français qui, en revenant de vacances, reçoivent une facture de plusieurs milliers d’euros parce qu’ils ont utilisé abusivement et sans réfléchir leur téléphone mobile à l’étranger. Tout ça c’est bientôt terminé. Ce sera terminé ou presque, samedi 30 mai prochain en effet. À partir de samedi, des règles imposées par la Commission Européenne s’appliqueront de droit à tous les opérateurs mobiles en Europe, donc à nos opérateurs mobiles français aussi, afin de limiter les coûts du roaming.



Le roaming est le nom en anglais de l’itinérance mobile, cette fonction géniale qui vous permet de partir avec portable à Londres, à Berlin ou à Madrid et de pouvoir y être joint, ou de pouvoir appeler qui vous voulez de là-bas, comme si vous étiez à Paris, à Bordeaux ou à Strasbourg. Sauf que l’itinérance, jusqu’ici, ça coûtait quand même un peu de sous. Désormais, c’est fini, ce sera presque gratuit.

Les appels coûteront peu cher désormais

"En tout cas comptera trois fois rien", explique Jean-Baptiste Giraud, rédacteur en chef d'Economiematin.fr. "Jugez un peu : la minute d’appel téléphonique reçu, en Europe, sur votre portable, vous coûtera à partir de samedi 30 avril 1,14 centimes d’euro". Si votre patron vous appelle pendant votre week-end en amoureux sur les gondoles à Venise, une demie-heure de remontée de bretelles ne vous coûtera que 33 centimes. Autant dire que vous ne pourrez pas vous servir de cette excuse pour écourter la conversation.

Les appels sortants, ceux du pays visité vers la France ? Ou encore vers d’autres pays européens ? Guère plus : 5 centimes la minute. Là encore, plus d’excuses pour ne pas appeler les enfants laissés chez les grands-parents pendant le même week-end en amoureux à Venise : 10 minutes vous coûteront 50 centimes d’euro. Enfin, les SMS, leur réception sera toujours gratuite, c’est le principe partout dans le monde et c’est logique, vous ne pouvez pas décider de ne plus les recevoir. L’envoi, lui, sera facturé 2 centimes d’euro.

Internet devient à bas prix

Et quid de l’internet mobile ? Parce que c’est avec des gros téléchargements que certains vacanciers ont eu de grosses surprises en rentrant chez eux. Effectivement, et la nouvelle tarification et aussi une surprise. Ce sera 5 centimes d’euro le méga octet. Donc, 5 euros le Giga octet. Or, pour consommer un méga octet, il faut y aller quand même. C’est déjà entre 500 et 1.000 photos envoyées selon la résolution. Avec 1 gigaoctet, on en traite des e-mails avec des pièces jointes pendant des jours et des jours. Sans compter que bien souvent, à l’étranger, on trouve du WiFi gratuit quand même. Pour ceux qui avaient des forfaits illimités qui comprenaient déjà des offres spéciales pour l’Europe, rien ne change.



Ces nouvelles règles ne font qu’améliorer vos contrats existants. Si vous avez un de ces forfaits dans lesquels, par exemple, les SMS sont gratuits en Europe, avec souvent les appels illimités et 5 gigaoctets de données utilisables pendant 20 ou 30 jours maximum, ce sont d’abord les clauses de votre forfait qui s’appliqueront, puis ensuite celles de ces nouvelles règles tarifaires..

Tout sera gratuit en 2017

En fait, ces règles ont été imposées aux opérateurs car désormais, avec Internet et la voix sur IP, appeler à Versailles, dans les Yvelines, à Potsdam en Allemagne ou même à New-York ou à Pékin, ça leur coûte le même prix. La preuve : des tas d’applications comme Skype, What’s App, FaceTime, Facebook, Messenger permettent depuis des années de passer des appels ou même passer des appels en vidéo gratuitement. Il n’y avait donc plus de raison que les appels téléphoniques classiques soient encore si chers. Et d’ailleurs, c’est tellement vrai que ces tarifs qu'on vient de vous annoncer, pas besoin de les retenir. Dans 1 an, en juin 2017, ils ne seront plus valables, car à ce moment là, l’itinérance en Europe sera totalement gratuite.