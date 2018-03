publié le 31/08/2016 à 12:41

Il a littéralement foncé dans le tas. Mardi 30 août, un forain a chargé avec son camion des CRS venus déloger des manifestants sur l'autoroute A68. Ils s'opposaient à l'interdiction, par la mairie de Lavaur, d'organiser une fête foraine dans la ville du Tarn. Tout a commencé lorsque le maire de Lavaur a dû interdire une fête foraine dans sa ville. En cause, le manque de moyen de la commune de 11.000 habitants pour organiser la sécurité exceptionnelle que requiert ce type d’événement en période d'état d'urgence. "La préfecture m'a imposé des dispositions drastiques", explique le maire, Bernard Carayon, au Figaro.



La fête foraine, initialement prévue du 2 au 5 septembre, a donc été annulée, et les forains ont décidé de réagir à la décision. Pour ce faire, quatre-vingts d'entre eux se sont rendus sur l'autoroute A68, entre Albi et Toulouse, avec pour objectif de bloquer la voie. Mais après un début de manifestation plutôt calme, la situation s'est envenimée à l'arrivée d'un camion de CRS.

Un camion de 19 tonnes

Ont alors débuté les jets de pierres et les lancers de gaz lacrymogènes, avant l'escalade. Car lorsque les fonctionnaires ont voulu déloger les manifestants par la force, l'un des forains les a chargés avec son camion, lançant son véhicule de 19 tonnes à toute vitesse.

Les agents présents sont parvenus à esquiver le camion, l'un des CRS s'écartant au dernier moment, même s'il "aurait pu passer sous le camion", a affirmé la gendarmerie. Depuis, l'homme est activement recherché et une information judiciaire a été ouverte pour tentative d'homicide involontaire par le parquet de Castres.