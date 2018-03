publié le 26/11/2016 à 09:40

Avant, on donnait aux enfants des prénoms très normaux. Ainsi, il y a très longtemps, les Poirette ont eu un enfant, qui à l’âge de trois jours mangeait déjà de la choucroute, ils ont donc été tenté de l’appeler Günther, mais se sont rabattus sur Bernard. On baptisait alors ses gosses Jean-Luc ou Gisèle, il fallait prendre un prénom dans le calendrier, à part Armistice 1918 qui était interdit.



Puis en 1993, Michel Sapin, qui était alors une jeune pousse dont la sève coulait le long du tronc à la vue de la première belle plante, a fait sauter cette barrière, en promulguant une loi disant que tous les prénoms étaient admis : Bob, Cerise, Narguilé, Groquick, Cléamolette. Résultat, il n’y a plus un enfant qui porte un prénom normal. Quand au collège le prof principal fait l’appel, ensuite il se taille les veines avec la tablette tactile qui bugue, offerte par le ministère pour remplacer les livres parce que les élèves ne trouvaient pas le bouton pour les allumer.



Cette semaine est sorti un bouquin écrit par des officiers d’état-civil anonymes et qui liste mille prénoms à la con donnés par des parents qui depuis sont toujours en liberté. Ainsi, quelque part en France, vit un petit Alkapone, c’est son prénom, s’il veut passer plus tard le concours de gardien de la paix, c’est foutu. Des parents ont appelé leur fille Abstinence, si vous avez ce prénom et qu’à 25 ans vous chopez une MST, à la clinique ils meurent de rire. Il y a, c’est de bon goût, une Chiasse. Une gosse s’appelle réellement Chiasse, chez Jacob Delafon ils attendent sa majorité pour l’embaucher en tant que mascotte. Il y a aussi un Tuba, mais à côté de Chiasse, ça parait normal. Les parents sont devenus totalement fous.