publié le 26/06/2016 à 11:17

Je n’en peux plus, j’ai envie d’amour, et qu’on se papouille tous dans des prés en écoutant Sonny and Cher. Ça fait 3 mois que tous les jours des cons cassent tout, à Paris, Nantes, Rennes, les vitriers sont en train de faire la saison de leur vie, en août ils vont tous se tailler à Saint Barth et se baigner avec les tortues de mer et Johnny, c’est pareil sauf qu’il vit plus vieux.



Dans la nuit de vendredi à samedi, le siège de la CGT à Montreuil a même été attaqué, sans doute par des cadres de chez Gillette qui ont en horreur la grande moustache pas propre de Martinez. Les portes et les vitres ont été brisées, au départ on a pensé, Céline Dion étant en concert ce soir-là, qu’elle avait forcé sur le cri de la mouette et que ça avait tout pété, quand elle chante en forêt, les lapins perdent leur peau et sortent des fourrés tout nus. Philippe Martinez était furieux, déjà quand il est content il a la tête de Belphégor si elle avait pris des hormones, donc la police n’a pas osé l’approcher, ils ont envoyé un robot démineur pour lui parler.

Jeudi, c’était le siège de la CFDT, le syndicat tranquilou des gonzes prêts à discuter, qui a été attaqué, CGT, CFDT, à Force Ouvrière là ils doivent être derrière des sacs de sable à attendre avec pour se défendre 4 cocktails molotiv qui leur reste de Mai 68. Ce sont des individus cagoulés qui ont assailli la CFDT, ce qui est idiot parce que s’ils voulaient rester anonymes, il suffisait qu’ils adhèrent au Modem.

CGT, CFDT, on peut ne pas être d’accord avec ces gens, mais de là à défoncer les locaux, ça va, c’est comme si Polnareff attaquait l’agence Cetelem avec un fer à friser juste parce que les types ont fait bosser son sosie. Comme si moi je détériorais la villa avec piscine qu’a Valérie Quintin à Neuilly au prétexte qu’on a eu un printemps pourri.



Les rapports sociaux ne sont plus faits que de violence...