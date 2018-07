publié le 02/07/2018 à 11:48

Et si les cigarettes disparaissaient des duty-free ? C'est ce que propose Younous Omarjee, député européen de La France insoumise. L'eurodéputé ne veut plus voir de cigarettes dans les boutiques des aéroports, ces magasins non soumis aux taxes du pays. Il propose aussi qu'on ne puisse plus rapporter qu'une cartouche de l’étranger au lieu de deux aujourd’hui.





"Vous avez dans les duty-free des paquets de cigarettes qui sont à un prix beaucoup plus bas, on permet d'avoir accès à des cigarettes à bas coût et ce qui est quand même incroyable c'est qu'on vend des paquets de cigarettes à côté des Chupa chups" s'étonne le député européen, qui s'élève contre l'industrie au micro de RTL.

Pour lui, le système incite à la consommation. "Les crimes de l'industrie du tabac, je pèse mes mots, ce sera au XXIe siècle un milliard de morts, sans doute le plus grand crime contre l'humanité. On n'en peut plus que les industries nous empoisonnent" a-t-il déclaré sur RTL. Le parlementaire a formulé au total dix propositions dans son rapport le "Livre noir du lobby du tabac en Europe".