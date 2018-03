publié le 31/01/2017 à 10:38

"Certaines ne seront plus autorisées, celles qui donnent le sentiment que fumer c'est chic". Au micro de RTL, Marisol Touraine a pointé certaine marques de cigarettes afin de continuer à lutter contre le tabac. Le ministère de la Santé a annoncé que quatre marques étaient concernées : Vogue, Fine, Allure, Corset. Mais ces dernières ne seront pas interdites, elles devront seulement changer de nom.



L'industriel devra désormais choisir une autre appellation s'il veut continuer à vendre son produit. Un temps annoncé, les cigarettes Marlboro Gold ne sont finalement pas concernées par cette mesure. Le ministère de la Santé a ainsi pointé du doigt certaines marques de cigares et de cigarillos. Les marques Café crème, Paradiso et Punch sont également interdites et devront trouver un nouveau nom.

Si l'arrêté doit paraître au Journal officiel mercredi 1er février, ces marques seront encore visibles plusieurs mois. Les fabricants de cigarettes ont encore le droit de vendre leurs produits sous ce nom pendant un an an. Le délai est de deux ans pour les autres produits.

Par ailleurs, ne pourront plus être utilisées les mentions évoquant la finesse, la sveltesse ("slims"), faisant référence à des arômes de fruits, menthe ou autre, les mentions faisant référence à des propriétés vitalisantes, énergisantes, ainsi qu'à des propriétés naturelles, biologiques, biodégradables, ajoute le ministère.