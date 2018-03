avec Christophe Pacaud et La rédaction numérique de RTL

La ministre de la Santé Marisol Touraine, qui a signé ce mardi 31 janvier l'arrêté fixant prix et autorisations de vente, a annoncé l'interdiction de plusieurs marques, les industriels devant désormais choisir d'autres appellations s'ils veulent continuer à vendre leurs produits. Pour Bernard Gasq, président des buralistes d'Île-de-France, ce texte est improductif : "Encore une fois, Marisol Touraine fait de la politique spectacle. On retrouvera ces marques en Belgique, en Suisse, au Luxembourg. Il s'agit d'un coup de com'", dénonce Bernard Gasq.



La précédente mesure de la ministre de la Santé concernant les paquets neutres fait encore grincer des dents le buraliste. "C'est une catastrophe pour les ventes mais aussi pour nos tâches quotidiennes. Une mise en rayon qui nous prenait une heure, dure aujourd'hui quasiment deux. Sans parler du calvaire lorsque l'on passe des commandes", peste Bernard Gasq. Le président des buralistes d'Île-de-France explique que cette mesure a contribué à faire grossir le marché noir. "2017 sera un record pour le marché parallèle, prédit-il. Les consommateurs iront acheter dans la rue des cigarettes venant d'Algérie ou du Maroc".