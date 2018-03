publié le 29/05/2017 à 10:57

Cela fait vingt-huit ans que Stéphane travaille avec son père, Raymond. L'entreprise Kuss a été créée en 1973, à Bischoffsheim, près d'Obernai, dans le centre de l'Alsace. Stéphane a rejoint l'entreprise en 1989. Après un CAP, BEP, et un Brevet de maîtrise, il obtient son diplôme de Maître peintre. C'est la naissance de l'entreprise Kuss et Fils. "Je suis tombé dans mon métier tout petit. Mon père était déjà peintre ; il est aussi Meilleur Ouvrier de France, on a fait le concours la même année, en 2004", raconte-t-il. "Cela a été un parcours formidable de complicité entre nous", poursuit-il.



Une grande première, puisque ce n'était jamais arrivé qu'un père et son fils réussissent en même temps le fameux concours de Meilleur Ouvrier de France. "Quand on va au bout de sa passion et son excellence qu'on prend du plaisir à faire son travail tous les jours. Quand quelqu'un a une passion, il faut qu'il aille au bout", lance Stéphane Kuss.

Stéphane Kuss, maître peintre en bâtiment Crédit : MOF / Stéphane Kuss

Aujourd'hui, l'entreprise Kuss et Fils est spécialisée dans les travaux de décorations intérieures et extérieures, essentiellement auprès des particuliers. Pour répondre aux attentes des clients sur les chantiers, ils sont cinq à travailler dans l'entreprise, dont un apprenti. "Quand les jeunes repartent de chez moi, ils ont appris quelque chose. Je les pousse à aller dans l'excellence. Je leur ai peut-être donné cette étincelle qu'il faut pour aimer un métier", concède Stéphane Kuss.

Aujourd'hui, avec son épouse, Anne, notre artisan souhaite se diversifier pour répondre à une demande de sa clientèle, en proposant des objets de décorations intérieures et extérieures, très design.