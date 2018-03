Spéciale Eric Dupont Moretti…

publié le 19/03/2018 à 21:29

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, une émission consacrée à Eric Dupont-Moretti, l’avocat aux 144 acquittements, qui s’énerve de son surnom « d’acquitattor », mais qui le préfère quand même à celui de « perdator » ! Dans son dernier livre "Le dictionnaire de ma vie », il raconte sa justice idéale en taclant au passage l’école nationale de la magistrature, à supprimer selon lui, il raconte aussi son admiration pour – au moins – 1 avocat, Me Furbury! Et il évoque bien sûr ses grands et ses petits procès, son aversion de la cuisine judiciaire et son amour des spaghettis…



Le-dictionnaire-de-ma-vie-Eric-Dupond-Moretti

Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Maître Eric Dupont-Moretti, pour son livre "Le dictionnaire de ma vie" aux éditions Kero