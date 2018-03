"Soutenir l'enseignement, c’est aussi important que de soutenir le soin"

publié le 30/11/2016 à 21:24

"Sauver la vie", c'est le nom du dîner de gala organisé par la Fondation Paris-Descartes ce mercredi 30 novembre pour soutenir la recherche médicale en France. Gérard Friedlander, le doyen de la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes, et Laurent Salomon, professeur de médecine, sont venus expliquer les enjeux du financement de la recherche pour l’amélioration des traitements quotidiens en France.



"En France et dans les pays développés, on meurt de cancers, on meurt de maladies cardiovasculaires, on meurt de maladies neurodégénératives", explique Gérard Friedlander, alors que le dîner était centré sur les cancers, les maladies neurologiques et cardiologiques cette année.

"Dans ces trois domaines, on a encore des progrès gigantesques à faire. Jusqu’à très récemment deux maladies terribles, le mélanome et le cancer du poumon n’avaient pas de traitements vraiment efficaces. Aujourd’hui, il y a de nouveaux traitements, il faut les essayer, il faut les améliorer. Il y a des espoirs aujourd’hui même dans ces champs-là", poursuite le doyen de la faculté de médecine de l'université Paris-Descartes.

Le professeur Salomon conduit de son côté des travaux pour développer le traitement de maladie sur le fœtus dès les premières semaines de grossesses. "Soutenir l'enseignement, c’est essentiel et c’est aussi important que de soutenir le soin", insiste-t-il.