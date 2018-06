Sommes-nous tous capables de devenir des héros ?

publié le 01/06/2018 à 07:00

Sauver une personne de la noyade, d'un incendie, s'interposer lors d'une agression, effectuer un massage cardiaque avant l'arrivée des secours... : réagir lors de situations qui mettent la vie d'autrui en péril et adopter les bons réflexes ne va pas toujours de soi. Courage, altruisme ou même inconscience peuvent être des moteurs tandis que la peur, le stress ou l'angoisse inhibent et paralysent. Et nous, que ferions-nous si une personne était en danger ? L'héroïsme est-il en chacun de nous ? Comment le cultiver ?



- Marie Robert, enseigne la philosophie et le français aussi bien à l'université qu'au lycée. Elle a également créé sa propre école maternelle et primaire à Marseille en suivant la pédagogie Montessori, auteure de Kant tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo (Editions Flammarion/Versilio)

- Michaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines), auteur de Et si les écrans nous soignaient ? (Editions Erès)

- Lassana Bathily, héros de l’HyperCacher

