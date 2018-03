publié le 27/05/2016 à 21:49

Une panne de signalisation au sud de Tours a fortement perturbé vendredi 27 mai dans la soirée l'ensemble de la ligne SNCF Paris-Bordeaux, des milliers de passagers restant bloqués plusieurs heures avant de pouvoir gagner leur destination avec beaucoup de retard, quand leur train n'était pas purement et simplement annulé. Survenue vers 18 heures entre Tours et Poitiers, une panne informatique du système de signalisation au poste de commandement de Monts, en Indre-et-Loire, a interrompu l'ensemble du trafic ferroviaire entre les gares de Paris-Montparnasse et Bordeaux, selon la SNCF. Le retour à la normale n'est intervenu que samedi matin.



"Sur la soirée, 7.000 personnes ont été touchées. Quelque 3.500 à 4.000 sont encore dans ces trains en circulation, avec quatre heures de retard environ", a indiqué la SNCF peu après minuit, précisant que "moins d'une dizaine de trains" étaient encore concernés par les problèmes. "La panne n'est pas encore réparée, le point de passage forme un goulot d'étranglement du trafic", a expliqué un porte-parole de la compagnie ferroviaire. La SNCF avait annoncé auparavant avoir dû supprimer deux TGV au départ de Paris et un au départ de Bordeaux et que 13 autres TGV étaient retardés.



Un journaliste de l'AFP qui devait partir pour Tours à 19h13 n'a quitté la gare Montparnasse qu'un peu après 23h30, le chef de bord annonçant alors une arrivée à Tours avec quatre heures et demie de retard. Les passagers de plusieurs trains pour Tours ont été transférés dans une autre rame, où des plateaux repas leur ont été distribués. "C'est un aiguillage commandé par informatique qui a posé problème, nous avons dû passer à une installation manuelle qui ne permet pas de faire rouler autant de trains que le système automatisé", a expliqué un porte-parole de la SNCF.



#SNCF .Depuis 3 heures à l'arrêt dans le TGV Bordeaux-Paris 8582. Pas de nouvelles. Rien. On devient quoi là ? pic.twitter.com/vCAMevCM2q — Valérie V. (@ValerieVACHER) 27 mai 2016

Tout le trafic est interrompu ce soir. Aucun train ne circule en direction de l Aquitaine ! #SNCFReseau #SNCF — Audrey Borda (@BordaAudrey) 27 mai 2016